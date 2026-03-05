5 de marzo de 2026

Marcelo Vaccaro despide su vida en La Costa con una noche acústica en San Bernardo

2 horas atrás 0

El reconocido músico Marcelo Vaccaro, bajista, presenta este jueves 5 de marzo a las 21:30 hs en Nómada (Av. San Bernardo 580). En diálogo con Radio Noticias, el artista explicó que este show, titulado «Vaccaro y amigos», tiene una carga emocional muy fuerte ya que marca el cierre de una etapa de 9 años viviendo en el Partido de La Costa. El domingo regresará a Buenos Aires para continuar con su carrera activa y terminar su nuevo disco solista, «La Era de Mar», el cual compuso como un balance de sus vivencias en la región.

La velada será un reencuentro con los músicos costeros que lo recibieron en 2017. El repertorio incluirá «lados B» y canciones reversionadas en formato acústico.

Además, la noche tendrá un doble festejo: será la despedida de su ciclo local y la celebración de su cumpleaños, esperando la medianoche junto al público y sus colegas. «Es tiempo de volar, pero siempre voy a estar conectado con este lugar», reflexionó el músico.

Los detalles:

Compartir

Más historias

image - 2026-03-05T202126.810

Banco Provincia sortea viajes al Mundial 2026 para sus clientes

3 minutos atrás 0
vendedores ambulantes

Vendedores Ambulantes | Entrega de útiles, premios al esfuerzo y el sueño del camping propio

5 horas atrás 0
liga

La Liga de Fútbol del Partido de La Costa presentó el fixture del Torneo Apertura 2026

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *