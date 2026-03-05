Marcelo Vaccaro despide su vida en La Costa con una noche acústica en San Bernardo

El reconocido músico Marcelo Vaccaro, bajista, presenta este jueves 5 de marzo a las 21:30 hs en Nómada (Av. San Bernardo 580). En diálogo con Radio Noticias, el artista explicó que este show, titulado «Vaccaro y amigos», tiene una carga emocional muy fuerte ya que marca el cierre de una etapa de 9 años viviendo en el Partido de La Costa. El domingo regresará a Buenos Aires para continuar con su carrera activa y terminar su nuevo disco solista, «La Era de Mar», el cual compuso como un balance de sus vivencias en la región.

La velada será un reencuentro con los músicos costeros que lo recibieron en 2017. El repertorio incluirá «lados B» y canciones reversionadas en formato acústico.

Además, la noche tendrá un doble festejo: será la despedida de su ciclo local y la celebración de su cumpleaños, esperando la medianoche junto al público y sus colegas. «Es tiempo de volar, pero siempre voy a estar conectado con este lugar», reflexionó el músico.

Los detalles:

