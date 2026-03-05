SUTEBA confirmó que el 13 de mayo se realizarán elecciones sindicales en la provincia de Buenos Aires. En La Costa y General Lavalle ya se pueden presentar listas hasta el 16 de marzo.

El sindicato docente SUTEBA confirmó que el próximo 13 de mayo de 2026 se realizarán las elecciones internas en toda la provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores de la educación elegirán a sus autoridades sindicales.

La convocatoria fue difundida a través de la página oficial de SUTEBA La Costa – General Lavalle y forma parte del proceso democrático interno del gremio docente. Bajo la consigna “En el SUTEBA decidimos lxs trabajadorxs – Democracia sindical para defender la escuela pública y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación”, el sindicato ratificó la realización de los comicios en todo el territorio bonaerense.

Presentación de listas y padrón provisorio

En el plano local, la Junta Electoral Seccional La Costa – General Lavalle informó que desde el 2 de marzo y hasta el 16 de marzo a las 24 horas podrán presentarse las listas de candidatos para integrar el Consejo Ejecutivo Seccional, junto con los correspondientes avales.

Además, la Junta Electoral comunicó que ya se encuentra disponible el padrón provisorio de afiliados, el cual podrá ser consultado en la sede sindical ubicada en Avenida 32 Nº 711 de Santa Teresita.

Los afiliados podrán realizar consultas o presentar observaciones sobre el padrón hasta el 16 de abril.

Atención a afiliados

Según el comunicado oficial, la Junta Electoral atenderá consultas vinculadas al proceso electoral los miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas en la sede sindical de Santa Teresita.

Los avisos llevan la firma de Emiliano Torres, secretario de la Junta Electoral, y Rubén D. Piccolo, presidente.

De esta manera, el gremio docente comienza a transitar el calendario electoral que definirá la conducción del sindicato en las distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires.

