4 de marzo de 2026

«¿Maternidad: Deseo o mandato?» | El nuevo libro de Lala Pasquinelli que cuestiona los relatos impuestos

2 horas atrás 0

En una entrevista con Radio Noticias, Lala Pasquinelli, fundadora de «Mujeres que no fueron tapa», presentó su nuevo libro titulado “Maternidad: ¿Deseo o mandato?”.

La autora explicó que la obra surge tras la masificación de los debates sobre derechos reproductivos y busca desarmar la «romantización» de la maternidad intensiva que rige en la actualidad.

Pasquinelli plantea que hoy las madres enfrentan una exigencia de crianza individual y absoluta, donde se las hace responsables únicas del éxito o fracaso futuro de sus hijos, obligándolas a cumplir roles de nutricionistas, psicopedagogas y especialistas de manera solitaria.

El libro, que ya se encuentra disponible en librerías y en la web oficial del colectivo, también aborda temas tabú como el arrepentimiento, las mujeres «estafadas» por el relato publicitario y la decisión consciente de no ser madres.

Dale play:

