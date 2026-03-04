«¿Maternidad: Deseo o mandato?» | El nuevo libro de Lala Pasquinelli que cuestiona los relatos impuestos

En una entrevista con Radio Noticias, Lala Pasquinelli, fundadora de «Mujeres que no fueron tapa», presentó su nuevo libro titulado “Maternidad: ¿Deseo o mandato?”.

La autora explicó que la obra surge tras la masificación de los debates sobre derechos reproductivos y busca desarmar la «romantización» de la maternidad intensiva que rige en la actualidad.

Pasquinelli plantea que hoy las madres enfrentan una exigencia de crianza individual y absoluta, donde se las hace responsables únicas del éxito o fracaso futuro de sus hijos, obligándolas a cumplir roles de nutricionistas, psicopedagogas y especialistas de manera solitaria.

El libro, que ya se encuentra disponible en librerías y en la web oficial del colectivo, también aborda temas tabú como el arrepentimiento, las mujeres «estafadas» por el relato publicitario y la decisión consciente de no ser madres.

