Un importante operativo contra la venta de drogas se desarrolló en las últimas horas en la localidad de Santa Teresita, donde la Policía Federal Argentina realizó cuatro allanamientos simultáneos que terminaron con el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y varios detenidos.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa Pinamar de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas que se había iniciado en enero de 2026 tras una denuncia que alertaba sobre la venta de estupefacientes en la zona.

Las tareas investigativas permitieron identificar varios puntos vinculados a la actividad ilegal, por lo que la Justicia ordenó cuatro allanamientos: tres en viviendas particulares y uno en un local comercial.

Uno de los lugares inspeccionados fue un grow shop ubicado en la zona céntrica de Santa Teresita, dedicado a la venta de insumos para el cultivo de plantas, especialmente relacionados con el autocultivo de marihuana. Los otros domicilios allanados pertenecían al propietario del comercio y a un socio vinculado a la investigación.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 7,041 kilogramos de marihuana, 15 gramos de hongos alucinógenos y 2,9 gramos de cocaína, además de armas de fuego, teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo que sería producto de la actividad ilegal.

Los principales investigados fueron aprehendidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación orientados a reforzar el control territorial y combatir el narcotráfico en distintos puntos del país.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco del expediente.

Compartir