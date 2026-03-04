Marzo comienza con promociones y escapadas de fin de semana para sostener el turismo en el Partido de La Costa tras el cierre de la temporada alta.

Con el inicio de marzo, el Partido de La Costa entra en la etapa posterior a la temporada alta de verano, un período que históricamente representa un desafío para la actividad turística. Comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios comienzan a apostar a promociones y escapadas de fin de semana para mantener el movimiento de visitantes.

Durante febrero, distintas localidades del distrito como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó registraron un flujo sostenido de turistas. Sin embargo, con el regreso de las actividades laborales y el inicio del ciclo lectivo, el ritmo de visitantes suele disminuir de manera marcada.

Frente a este escenario, muchos establecimientos turísticos comenzaron a lanzar promociones especiales para marzo, con descuentos en alojamientos, paquetes de fin de semana y propuestas gastronómicas orientadas principalmente a visitantes de cercanía, especialmente provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el sector también destacan el papel que cumplen los fines de semana largos, eventos culturales y actividades deportivas, que suelen convertirse en motores para atraer turistas durante la llamada temporada media.

Otro de los factores que juega a favor del distrito es la tranquilidad que ofrecen las localidades costeras en esta época del año. Con menos concurrencia en las playas, marzo se convierte en un momento elegido por quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza lejos del movimiento del verano.

El desafío para el sector será sostener la actividad durante las próximas semanas mientras se prepara la agenda turística de otoño, clave para mantener al Partido de La Costa entre los destinos más elegidos de la costa atlántica.

