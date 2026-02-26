26 de febrero de 2026

La Costa recibe al mejor Surf Adaptado del país

2 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Débora Kowalik, Directora de Deporte Adaptado de La Costa, anunció con orgullo que, por tercer año consecutivo, el distrito será sede de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf Adaptado.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, de 9.00 a 17.00 horas, en la Playa Deportiva de Mar de Ajó (Costanera y Moreno).

La competencia contará con atletas de élite que han representado a la Argentina en mundiales, como Iván Rohr y Pablo Martínez, recibiendo a surfistas con diversas discapacidades de todo el país. Más allá del alto rendimiento, Kowalik destacó que el torneo busca transformar la mirada social sobre la discapacidad, poniendo en valor el potencial del colectivo y debido a la magnitud logística, se invita a la comunidad y comerciantes a colaborar con premios o aportes comunicándose al 2257-531573.

Dale play:

Compartir

Más historias

Gemini_Generated_Image_s95lecs95lecs95l

Rosca en la Provincia: el PJ vota el 15 de marzo y la UCR busca adelantar su interna en plena carrera hacia 2027

5 minutos atrás 0
image (48)

Consejeros escolares de La Costa avanzan con tareas de mantenimiento y señalización antes del inicio de clases

31 minutos atrás 0
vilar

Lucas Vilar | Récord histórico y la mira puesta en Los Ángeles 2028

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *