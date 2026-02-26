La Costa recibe al mejor Surf Adaptado del país

En comunicación con Radio Noticias, Débora Kowalik, Directora de Deporte Adaptado de La Costa, anunció con orgullo que, por tercer año consecutivo, el distrito será sede de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf Adaptado.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, de 9.00 a 17.00 horas, en la Playa Deportiva de Mar de Ajó (Costanera y Moreno).

La competencia contará con atletas de élite que han representado a la Argentina en mundiales, como Iván Rohr y Pablo Martínez, recibiendo a surfistas con diversas discapacidades de todo el país. Más allá del alto rendimiento, Kowalik destacó que el torneo busca transformar la mirada social sobre la discapacidad, poniendo en valor el potencial del colectivo y debido a la magnitud logística, se invita a la comunidad y comerciantes a colaborar con premios o aportes comunicándose al 2257-531573.

