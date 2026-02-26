Consejeros escolares de La Costa recorrieron escuelas y planificaron tareas de mantenimiento y señalización antes del inicio de clases.

En la antesala del inicio del ciclo lectivo, consejeros escolares del Partido de La Costa realizaron una serie de recorridas y acciones coordinadas en distintos establecimientos educativos del distrito.

El lunes por la mañana visitaron la Unidad de Gestión de Mar de Ajó, junto al delegado César Estaurino, con el objetivo de planificar y supervisar las intervenciones que se vienen desarrollando en escuelas de la localidad. Entre los trabajos previstos se encuentran desmalezamiento, corte de pasto y tareas de pintura, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el regreso a clases.

Durante la jornada también se abordó la colocación de señalética vial con la leyenda “Despacio Escuela”, una iniciativa impulsada por la Unidad de Gestión para reforzar la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos educativos. Asimismo, se conversó sobre la posibilidad de impulsar futuras capacitaciones articuladas con las instituciones escolares.

En el mismo encuentro, los consejeros hicieron entrega de 25 kits de útiles escolares destinados a trabajadores de la Unidad de Gestión. Los insumos fueron recibidos a través de una donación realizada por vendedores ambulantes de la Zona Norte, gesto que fue destacado en el marco de la actividad.

El martes, la agenda continuó en Santa Teresita, donde visitaron la Escuela Especial N° 503 y mantuvieron un encuentro con su directora, Carolina, para realizar un relevamiento de necesidades edilicias. En esa oportunidad también se entregó pintura para la institución.

Desde el Consejo Escolar señalaron que las acciones se desarrollan de manera articulada con la Municipalidad de La Costa, con el objetivo de llegar al inicio de clases con los establecimientos en condiciones.

