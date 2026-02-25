Lucas Vilar | Récord histórico y la mira puesta en Los Ángeles 2028

En comunicación con Radio Noticias, el ciclista costero Lucas Vilar compartió su satisfacción tras su destacada actuación en el Panamericano de Chile, donde logró un nuevo récord histórico nacional en la prueba de velocidad de 200 metros.

El deportista alcanzó una velocidad promedio de 74.3 km/h, una marca que lo posiciona nuevamente en la elite histórica del ciclismo argentino.

Formado en el Centro Municipal de Alto Rendimiento (CEMAR) de La Costa, Vilar destacó la importancia del apoyo local y nacional que le permitió realizar una preparación intensiva en el Centro Mundial de Ciclismo en Suiza.

Actualmente rankeado entre los mejores 20 velocistas del mundo, Lucas reafirma su compromiso de seguir sumando puntos con el objetivo final de representar al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dale play:

Compartir