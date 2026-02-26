27 de febrero de 2026

El Circo Palace de Mónaco extiende su magia una semana más en Mar de Ajó

12 horas atrás 0

En una charla con Radio Noticias, Marcelo López, integrante del Circo Palace de Mónaco, confirmó que debido al pedido del público local y de los trabajadores de temporada que no pudieron asistir durante el verano, el circo ha decidido quedarse una semana más en Mar de Ajó.

El espectáculo se despedirá definitivamente el domingo 8 de marzo. Tras un breve descanso para los artistas durante los primeros días de la semana, las funciones finales se retomarán el jueves y continuarán hasta el domingo.

Marcelo destacó la mística del show en vivo, mencionando la adrenalina que se vive con los trapecistas y las risas con los payasos, una experiencia única que trasciende las pantallas y cautiva tanto a grandes como a chicos.

Dale play:

Compartir

Más historias

image (51)

CIIE La Costa lanzó talleres en servicio a 50 años del inicio de la dictadura

1 minuto atrás 0
caliendo

Santiago Caliendo se coronó campeón del Enduro del Verano 2026 y habló en RN

1 hora atrás 0
alejandro desaparecido

Habló la hija del hombre desaparecido en Costa del Este

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *