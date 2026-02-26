El Circo Palace de Mónaco extiende su magia una semana más en Mar de Ajó

En una charla con Radio Noticias, Marcelo López, integrante del Circo Palace de Mónaco, confirmó que debido al pedido del público local y de los trabajadores de temporada que no pudieron asistir durante el verano, el circo ha decidido quedarse una semana más en Mar de Ajó.

El espectáculo se despedirá definitivamente el domingo 8 de marzo. Tras un breve descanso para los artistas durante los primeros días de la semana, las funciones finales se retomarán el jueves y continuarán hasta el domingo.

Marcelo destacó la mística del show en vivo, mencionando la adrenalina que se vive con los trapecistas y las risas con los payasos, una experiencia única que trasciende las pantallas y cautiva tanto a grandes como a chicos.

Dale play:

Compartir