Santiago Caliendo se coronó campeón del Enduro del Verano 2026 y habló en RN

En charla con Radio Noticias, el piloto costero Santiago Caliendo compartió sus sensaciones tras cumplir el sueño de su vida: consagrarse campeón en la categoría de cuatriciclos del Enduro del Verano 2026.

Caliendo describió la victoria como una experiencia única y emocionante, destacando que correr en Villa Gesell se sintió «como estar en casa» debido a su entrenamiento diario en los médanos del Partido de La Costa.

El deportista reveló que su estrategia se basó en una fuerte preparación mental y física, lo que le permitió mantener un ritmo alto y marcar la diferencia en las últimas vueltas de la competencia.

