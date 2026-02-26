26 de febrero de 2026

Habló la hija del hombre desaparecido en Costa del Este

18 minutos atrás 0

La familia de Alejandro, lo busca desesperadamente tras su desaparición en la madrugada del miércoles en Costa del Este.

Su hija, Natalia Stankevicius, explicó en Radio Noticias que Alejandro padece de Parkinson, problemas cardíacos y tiene un cardiodesfibrilador, por lo que requiere medicación constante que no ha tomado en las últimas 48 horas.

Se cree que un cambio reciente en su medicación pudo haberle causado un episodio de desorientación, llevándolo a salir de su casa abruptamente llevando solo sus llaves.

Alejandro es de contextura tranquila, tiene barba blanca y ojos claros muy llamativos; al momento de su desaparición vestía una camperita verde y un pantalón de jogging.

Los detalles:

