Una encuesta nacional revela que el 48,6% acompaña la reforma laboral en debate, en un contexto de salarios en baja e inestabilidad laboral.

El 48,6% de los argentinos acompaña la reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso, según la última medición del Monitor de Opinión Pública (MOP) realizada por Zentrix Consultora. El dato ubica el debate sobre las relaciones laborales en el centro de la agenda legislativa, con un nivel de respaldo significativo en un contexto de fuerte tensión económica.

La encuesta revela que el apoyo a los cambios en el mercado de trabajo se inscribe en un escenario de inestabilidad y deterioro del poder adquisitivo. El 76,1% de los consultados considera que su salario pierde contra la inflación, mientras que el 41,9% atravesó la pérdida de empleo propia o en su entorno cercano durante el último año. En este marco, la reforma laboral aparece para una parte de la sociedad como una posible herramienta para modificar reglas que consideran poco eficaces frente a la crisis.

El estudio también expone un desgaste marcado en la imagen de los gremios tradicionales. Mediciones anteriores del mismo relevamiento habían registrado alrededor de 65% de evaluación negativa hacia los sindicatos, junto con un amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque esa medida finalmente no prosperó tras negociaciones entre el Gobierno y la CGT.

En ese contexto, la reforma laboral no se interpreta únicamente en términos ideológicos, sino como parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en un país con altos niveles de informalidad y precarización. Para casi la mitad de los encuestados, modificar el esquema actual podría representar un intento de actualización frente a un sistema que no logra revertir la pérdida de empleo ni la caída del salario real.

Con el proyecto ya con media sanción en la Cámara de Diputados, el debate continuará en el Senado en la antesala del inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo. El respaldo del 48,6% no configura una mayoría amplia, pero sí marca un piso político relevante en una sociedad atravesada por el malestar económico y la búsqueda de cambios estructurales.

Compartir