El Operativo Sol a Sol 2025/2026 suma 83.355 controles viales y 900 alcoholemias positivas en rutas de la Provincia.

El Operativo de Sol a Sol 2025/2026 ya registra 83.355 controles vehiculares en rutas y accesos turísticos de la provincia de Buenos Aires, con un saldo de 900 alcoholemias positivas detectadas desde el inicio de la temporada.

El dato más relevante del informe oficial es el volumen de fiscalizaciones realizadas en plena temporada alta, especialmente en corredores hacia la Costa Atlántica, donde se concentra gran parte del tránsito turístico. Las 900 infracciones por alcohol al volante representan uno de los principales focos de preocupación, en un contexto donde rige la Ley de Alcohol Cero para todos los conductores.

El despliegue incluye operativos fijos y móviles en rutas provinciales, accesos a ciudades balnearias y puntos estratégicos de circulación masiva. Las tareas son coordinadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense, con participación de la Policía Vial y otras áreas de control.

Según se informó, los controles continuarán durante febrero, con refuerzos en fines de semana y horarios nocturnos, períodos en los que se registra mayor flujo vehicular.

El Operativo Sol a Sol se implementa cada verano con el objetivo de prevenir siniestros viales y reducir conductas de riesgo, en una etapa del año donde aumenta significativamente la movilidad hacia destinos turísticos.

