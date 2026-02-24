Luciano Khazandjian | El sueño mundialista del tenis de mesa nacional

En una reciente comunicación en La Primera Mañana con Luciano Khazandjian (@luchook_tdm), el joven competidor de la Selección Argentina de tenis de mesa adaptado compartió detalles sobre su carrera y el gran desafío que enfrenta este año.

A sus 16 años, y tras haber sido campeón de la Copa Tango y medallista en el Panamericano de Brasil, Luciano se encuentra realizando una campaña de recaudación de fondos para poder viajar a torneos internacionales en Italia y España este mes de marzo.

Estas competencias son fundamentales para sumar puntos en el ranking mundial —donde actualmente ocupa el puesto 22— con el firme objetivo de clasificar al próximo Mundial y soñar con los Juegos Olímpicos. Quienes deseen colaborar con su carrera deportiva pueden hacerlo a través de su alias: Lucho.TM.2026.

Entrevista en RN:

