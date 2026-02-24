24 de febrero de 2026

El Subsecretario de Deportes destacó el presente del ciclista costero Lucas Vilar

El subsecretario de Deportes, Gustavo Leiva, celebró en Radio Noticias el histórico desempeño del ciclista costero Lucas Vilar, quien batió el récord argentino de velocidad individual en el exterior durante su participación en Chile.

Leiva destacó que Vilar logró superar una marca que pertenecía al histórico ciclista Botasso y que, además de este récord, alcanzó la final en la prueba de Keirin, lo que le permite sumar puntos vitales para escalar en el ranking mundial.

Actualmente, el deportista se posiciona cerca del puesto 14 a nivel global, un lugar clave en su camino de clasificación hacia las Copas del Mundo y con la mirada puesta en el ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

Los detalles:

