Balance de la Temporada 2026 | El sector inmobiliario en La Costa y el impacto de la crisis
En diálogo con Radio Noticias, Cristian Cabibbo, presidente del Centro de Martilleros y Corredores Públicos de La Costa, analizó la dinámica de la temporada 2026, marcada por constantes «altibajos» y una fuerte influencia del factor climático en las decisiones de último momento.
Cabibbo señaló un cambio estructural en el turismo: el promedio de estadía ha caído a solo 5 o 7 días, lo que ha provocado que muchas inmobiliarias dejen de ofrecer alquileres temporarios debido a los altos costos logísticos.
En contrapartida, destacó que el sector está hoy más enfocado en la venta de inmuebles, ya que las propiedades han quedado con precios bajos en comparación con la inflación general, convirtiéndose en una oportunidad de capitalización frente a un dólar que se percibe «planchado».