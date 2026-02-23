24 de febrero de 2026

Verano | Última semana de actividades en las Playas Deportivas en el distrito

El subsecretario de Deportes del Partido de La Costa, Gustavo Leiva, destacó en Radio Noticias el éxito de las Playas Deportivas, que transitan su última semana de actividad tras una temporada con gran participación en San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó.

Leiva señaló que deportes tradicionales como el fútbol y el vóley compartieron protagonismo con nuevas tendencias como el beach tennis y el cicloturismo, actividad que permitió a los turistas descubrir rincones poco conocidos del distrito.

Con un balance sumamente positivo, el funcionario resaltó el bienestar generado en la comunidad y la excelente convivencia entre el equipo de deportes y los veraneantes, quienes cada mañana esperaban el inicio de las actividades de yoga, aeróbica y propuestas náuticas como el kayak.

