Detuvieron a dos jóvenes en San Bernardo tras un allanamiento donde secuestraron cocaína valuada en 9 mil dólares y dinero en efectivo.

Un importante allanamiento por venta de drogas se llevó adelante este martes 24 de febrero alrededor de las 16 horas en una vivienda ubicada en la intersección de Madariaga y Gutiérrez, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa.

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada meses atrás, que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar la orden judicial correspondiente. Como consecuencia del operativo fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 19 años, ambos de nacionalidad paraguaya.

Durante el allanamiento, los investigadores lograron secuestrar una importante cantidad de cocaína, valuada en aproximadamente 9 mil dólares en el mercado ilegal, además de:

⚖️ Una balanza de precisión

📱 Teléfonos celulares

📦 Envoltorios listos para la venta

💵 Una suma significativa de dinero en efectivo

El operativo fue encabezado por el Dr. Marcos Scoccimarro, titular de la UFIyJ N° 3, con la intervención de la ayudante fiscal Dra. Carina Galante, y contó con la participación de la División de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de La Costa.

Al cierre de esta edición, el personal policial continuaba trabajando en el lugar realizando las actuaciones de rigor, mientras la investigación sigue su curso para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.

