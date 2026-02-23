General Lavalle en la espera para vivir la Fiesta Nacional de Santos Vega | Los detalles de la celebración
El Secretario de Cultura de General Lavalle, Nicolás Toucedo, brindó detalles en Radio Noticias sobre la Fiesta Nacional de Santos Vega, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo.
El evento, reconocido como el más tradicional del distrito, contará con dos noches de festivales en el Museo Regional con la presentación de artistas como Los Juárez, Amorina y Los Trajinantes el viernes, y el humor de Alfredo Silva junto al cierre de La 2001 el sábado, noche en la que también se elegirá a la nueva Flor del Pago.
El domingo la actividad se trasladará al campo de doma para una jornada de destrezas criollas con 90 caballos en competencia y un entrevero de tropillas, ambos clasificatorios para el festival de Jesús María 2027.
Las entradas tendrán un valor de $10.000 para las noches de festival y $15.000 para la jineteada, con precios accesibles en gastronomía para fomentar el carácter familiar del festejo.