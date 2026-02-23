Mar de Ajó | Ignacio Copani presentó «Juglarse la vida» en el Multicultural

El reconocido cantautor Ignacio Copani presentó su espectáculo «Juglarse la vida» en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, logrando una convocatoria tan masiva que obligó a los organizadores a sumar sillas adicionales para el público.

Durante una entrevista con Radio Noticias, el artista destacó la calidez de los asistentes y expresó su admiración por las instalaciones del Multicultural, señalando que contar con un espacio gratuito de tan alta calidad para la cultura es un privilegio que no abunda en otros lugares.

Copani también reflexionó sobre la importancia de que tanto residentes como turistas se apropien y recomienden este tipo de espacios públicos, subrayando que, aunque la batalla comunicacional es difícil, la batalla cultural se fortalece con encuentros de este nivel.

