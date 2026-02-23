23 de febrero de 2026

Latorre afirmó que muchos de los artículos de la nueva ley laboral «serán judicializados»

Fernando Latorre, concejal de Unión por la Patria y referente del gremio La Bancaria, manifestó en Radio Noticias su profunda preocupación y «mezcla de bronca y tristeza» tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, calificándola como una medida decidida contra los trabajadores.

Latorre criticó que la ley avanzara gracias al apoyo de dirigentes peronistas y anticipó que muchos de sus artículos serán judicializados por atentar contra la Constitución Nacional y pactos internacionales.

Respecto a la movilización en el monumento al General San Martín en Mar de Ajó, destacó la unidad de las centrales obreras (CGT y CTA) y subrayó la importancia de llevar la voz del movimiento sindical al Concejo Deliberante para defender los derechos y salarios de los trabajadores municipales en este difícil contexto económico.

