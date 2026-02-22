Escudero habló sobre la afluencia turística durante los carnavales en La Costa

El Secretario de Turismo de La Costa, Cristian Escudero, destacó en Radio Noticias el éxito del fin de semana largo de Carnaval 2026, que calificó como lo mejor de la temporada con el arribo de más de 240.000 visitantes y una ocupación hotelera casi plena del 97%.

Escudero señaló que, gracias a un clima favorable y a la preventa impulsada por el sector privado, se logró un flujo turístico que superó ampliamente al del año anterior, aunque reconoció que la difícil situación económica impactó en el consumo y en la rotación de los hoteles de menor categoría.

De cara al futuro inmediato, el funcionario adelantó que ya trabajan en la promoción del programa «La Costa Invita» para los meses de marzo y abril, buscando sostener la actividad con beneficios y descuentos en alojamientos habilitados para quienes eligen la tranquilidad de las playas fuera de la temporada alta.

