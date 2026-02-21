Artrosis | Qué es, síntomas y formas de prevenirla

El doctor Hernán Martin explicó en Radio Noticias que la artrosis es una enfermedad degenerativa muy frecuente caracterizada por la ruptura crónica de los cartílagos debido al desgaste continuo de las articulaciones.

Si bien suele manifestarse con mayor fuerza a partir de los 45 o 50 años, el lugar donde aparece depende de la actividad realizada; por ejemplo, en las manos en trabajadores textiles o en las rodillas y caderas en personas expuestas a deportes de impacto.

El profesional subrayó que, aunque no tiene una cura definitiva, se puede prevenir y mejorar la calidad de vida reduciendo el peso corporal, manteniendo una alimentación saludable y realizando actividad física sin impacto, como natación o bicicleta.

Asimismo, advirtió sobre el uso de suplementos de venta libre y recomendó consultar siempre a un especialista para tratar síntomas como la rigidez matutina.

Los detalles:

Compartir