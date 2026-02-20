Cavallini celebró la flexibilización laboral y marcó al 2026 como el «año de la reconstrucción»

La titular de la ANSES de Santa Teresita y referente libertaria, Roxana Cavallini, manifestó en Radio Noticias su optimismo tras la sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, calificándola como un hito clave para que el 2026 sea el «año de la reconstrucción» de Argentina.

Cavallini defendió la gestión de Javier Milei, destacando que el presidente está cumpliendo con sus promesas de campaña a través de una estrategia política coherente que busca integrar al 50% de los trabajadores informales que hoy carecen de derechos.

Asimismo, la dirigente llamó a la reflexión de los ciudadanos para que lean los ejes de la reforma y no se dejen llevar por «frases hechas», subrayando que los partidos tradicionales han perdido credibilidad al no ofrecer soluciones a la decadencia económica del pasado, mientras que la imagen positiva del mandatario sigue creciendo por enfrentar los vicios del sistema.

