Jornadas de tramitación de pases multimodales en el distrito
La Directora de Transporte de La Costa, Yohana Zamora, informó en Radio Noticias sobre el inicio de las jornadas de tramitación de pases multimodales en Mar de Ajó, que se llevarán a cabo desde hoy hasta el domingo a partir de las 18:00 horas en la Oficina de Turismo ubicada en Libertador y Costanera.
Este operativo del Ministerio de Transporte provincial permite que personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera obtengan su credencial de forma inmediata para viajar gratuitamente en el transporte público bonaerense.
Además del trámite, el evento cuenta con asesoramiento de la Dirección de Discapacidad y actividades lúdicas sobre seguridad vial para niños, buscando facilitar un derecho que en el último año ya han gestionado más de 1.500 vecinos del distrito.