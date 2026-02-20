23 de febrero de 2026

Jornadas de tramitación de pases multimodales en el distrito

3 días atrás 0

La Directora de Transporte de La Costa, Yohana Zamora, informó en Radio Noticias sobre el inicio de las jornadas de tramitación de pases multimodales en Mar de Ajó, que se llevarán a cabo desde hoy hasta el domingo a partir de las 18:00 horas en la Oficina de Turismo ubicada en Libertador y Costanera.

Este operativo del Ministerio de Transporte provincial permite que personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera obtengan su credencial de forma inmediata para viajar gratuitamente en el transporte público bonaerense.

Además del trámite, el evento cuenta con asesoramiento de la Dirección de Discapacidad y actividades lúdicas sobre seguridad vial para niños, buscando facilitar un derecho que en el último año ya han gestionado más de 1.500 vecinos del distrito.

Dale play:

