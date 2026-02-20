20 de febrero de 2026

Comas afirmó que la reforma laboral busca «esclavizar» al trabajador

Damián Comas, secretario general de la CGT del Tuyú, expresó en Radio Noticias su desazón tras la media sanción de la reforma laboral en el Congreso, aunque calificó como gratificante la movilización de trabajadores y familias realizada el último jueves en Mar de Ajó.

El dirigente gremial criticó duramente a los gobernadores y legisladores peronistas que facilitaron el avance de la ley, acusándolos de traicionar al pueblo trabajador y de ceder ante las «viejas recetas» del Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, Comas instó a deponer egos y trabajar en la construcción de una alternativa política que recupere la gobernabilidad nacional y defienda la salud, la educación pública y los derechos convencionales ante lo que considera un proyecto de país que busca «esclavizar» al trabajador.

