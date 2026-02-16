17 de febrero de 2026

General Lavalle | Se llamó a licitación para construir vestuarios en el Polideportivo de Paraje Pavón

11 horas atrás 0

La Municipalidad de General Lavalle abrió el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para avanzar con la construcción de vestuarios en el Polideportivo del Paraje Pavón.

El trámite se realiza bajo el Expediente Municipal 4045-5413/2026, que contempla un presupuesto oficial de $127.029.043,77.

Según se informó, los interesados podrán retirar el pliego de bases y condiciones entre el 18 y el 27 de febrero de 2026, en la oficina de Obras y Servicios Públicos del municipio. También estará disponible solicitándolo por correo electrónico a compras@generallavalle.gob.ar

La presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 9 de marzo a las 10:30 horas.

En tanto, el acto de apertura de sobres se desarrollará ese mismo día, 9 de marzo a las 11, en el Palacio Municipal ubicado en Av. Bartolomé Mitre Nº 861.

Compartir

Más historias

dni pba

La Provincia superó los 6.500 trámites registrales en los operativos de verano

21 minutos atrás 0
multi mda

HOY | Actividades gratuitas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó

15 horas atrás 0
planes de pago arba

PBA baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas desde marzo

18 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

dni pba

La Provincia superó los 6.500 trámites registrales en los operativos de verano

21 minutos atrás 0
poli pavon

General Lavalle | Se llamó a licitación para construir vestuarios en el Polideportivo de Paraje Pavón

11 horas atrás 0
multi mda

HOY | Actividades gratuitas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó

15 horas atrás 0
planes de pago arba

PBA baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas desde marzo

18 horas atrás 0
educacion vial

«Guardianes de la Seguridad Vial» sigue recorriendo el distrito

1 día atrás 0