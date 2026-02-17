La Provincia superó los 6.500 trámites registrales en los operativos de verano

Los operativos de documentación de verano del Registro Provincial de las Personas superaron los 6.500 trámites gratuitos realizados a lo largo de la costa bonaerense, la Fiesta Provincial de la Frambuesa en Benito Juárez y la Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce.

“La decisión del Gobernador Axel Kicillof es llevar el Estado provincial a cada territorio para acompañar a las y los bonaerenses”, resaltó la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez.

Miles de vecinos y vecinas ya pudieron resolver gestiones de DNI y pasaporte, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificados de preinscripción (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, cambio de género e inscripción tardía durante sus vacaciones.

Los operativos de verano continuarán hasta el sábado 28 del corriente. El sábado 14 y domingo 15 se realizarán en Guaminí.

Como parte del despliegue territorial, durante enero las oficinas móviles trabajaron en nueve municipios y se distribuyeron en diecisiete balnearios, con un total de 51 operativos.

Toda la información estadística del Registro Provincial de las Personas puede consultarse en su portal, en el siguiente enlace: https://portal-estadistico.rpp.gba.gob.ar/

Compartir