General Lavalle palpita el Rally Mar y Sierras y se prepara para la Fiesta de la Torta Negra

En diálogo con Radio Noticias, Nicolás Toucedo, Secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de General Lavalle, brindó detalles del calendario turístico y deportivo que arranca este viernes con una nueva fecha del Rally Mar y Sierras.

Con entrada libre y gratuita, la competencia contará con 9 binomios Lavallenses y varios del Partido de La Costa. Los trazados técnicos rodearán el casco urbano, lo que dinamizará el consumo local y agotará las plazas hoteleras en Lavalle y San Clemente.

Asimismo, Toucedo anticipó el «plato fuerte» de la gestión: la Fiesta Regional de la Torta Negra, programada para el 6 y 7 de junio, que ya cuenta con más de 450 feriantes preinscriptos.

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