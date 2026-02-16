HOY | Actividades gratuitas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó

Hoy en el feriado por Carnaval, se presentarán cinco propuestas artísticas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. La actividad, de entrada libre y gratuita, se desarrollará desde las 20.00 en Hipólito Yrigoyen y Sacconi.

Se trata de la grabación de “El Show del Domingo con La Muñequita”, conducido por Iliana y con la co-conducción de Javi Pela Burns, que reunirá música en vivo y danza en un mismo escenario, con artistas locales y regionales. El programa se transmitirá por Argentinísima Satelital.

La propuesta, que se enmarca dentro del ciclo AgendArte, combinará distintos géneros musicales y danza en una noche pensada para todo público, con acceso libre y gratuito.

La grilla de presentaciones será la siguiente:

20:00 – Apertura del programa.

20:10 – Wanda Verdún y La Fusión Costera.

20:30 – Ballet de La Costa, espectáculo “Del Bicentenario de Misiones”.

20:50 – Mora Mesón y Pablo López Ruiz.

21:10 – Son del Caribe.

21:30 – Martín O’Connor y Marcelo Rodríguez, tributo a Serrat.

