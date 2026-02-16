16 de febrero de 2026

HOY | Actividades gratuitas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó

4 horas atrás 0

Hoy en el feriado por Carnaval, se presentarán cinco propuestas artísticas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. La actividad, de entrada libre y gratuita, se desarrollará desde las 20.00 en Hipólito Yrigoyen y Sacconi.

Se trata de la grabación de “El Show del Domingo con La Muñequita”, conducido por Iliana y con la co-conducción de Javi Pela Burns, que reunirá música en vivo y danza en un mismo escenario, con artistas locales y regionales. El programa se transmitirá por Argentinísima Satelital.

La propuesta, que se enmarca dentro del ciclo AgendArte, combinará distintos géneros musicales y danza en una noche pensada para todo público, con acceso libre y gratuito.

  • La grilla de presentaciones será la siguiente:
  • 20:00 – Apertura del programa.
  • 20:10 – Wanda Verdún y La Fusión Costera.
  • 20:30 – Ballet de La Costa, espectáculo “Del Bicentenario de Misiones”.
  • 20:50 – Mora Mesón y Pablo López Ruiz.
  • 21:10 – Son del Caribe.
  • 21:30 – Martín O’Connor y Marcelo Rodríguez, tributo a Serrat.
