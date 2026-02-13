13 de febrero de 2026

La Agenda del fin de semana en La Costa

5 horas atrás 0

Gustavo «Chiche» Sosa, director de Cultura de La Costa, detalló en Radio Noticias la variada agenda gratuita preparada para este fin de semana largo de Carnaval, subrayando que las actividades están diseñadas tanto para turistas como para residentes.

La programación incluye el show de K-pop «Guerreras Doradas» este viernes en Mar de Ajó, un concierto de piano, folklore y tango el sábado, y la tradicional gala del ballet el domingo.

Para el lunes de cierre, se organizó un «mini festival» en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con cinco artistas locales que presentarán géneros como salsa y pop, complementando la oferta con espectáculos en San Bernardo y Costa del Este, todos con acceso libre y gratuito que puede consultarse en detalle a través de las redes de «Cultura La Costa».

Los detalles:

