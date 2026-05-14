15 de mayo de 2026

Semana del Parto Respetado | «El derecho a decidir y el respeto por los tiempos biológicos son la prioridad»

23 horas atrás 0

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la licenciada Patricia Ferrito, integrante del área de salud de la Municipalidad de La Costa, conversó con Radio Noticias sobre los avances y desafíos en la implementación de la Ley 25.929. Ferrito destacó que el eje de este año es la recuperación del protagonismo de la persona gestante y el respeto absoluto por la fisiología del parto, evitando intervenciones médicas innecesarias.

Durante la entrevista, se detallaron las acciones que se llevan adelante en los centros de salud del distrito para garantizar que las familias cuenten con toda la información necesaria durante el embarazo y el puerperio. Ferrito subrayó la importancia de que el equipo de salud acompañe desde la escucha activa, asegurando un entorno seguro, íntimo y libre de violencia obstétrica para que el nacimiento sea una experiencia positiva y empoderada.

Los detalles:

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