Seguridad vial en La Costa | Se intensifican los operativos de control y prevención en las localidades

En diálogo con Radio Noticias, el Director de Tránsito de La Costa, Luciano Graña, detalló el esquema de trabajo que se viene implementando para reforzar la seguridad en la vía pública. El funcionario explicó que los operativos se despliegan de manera dinámica y rotativa en puntos estratégicos de las diferentes localidades, con un enfoque tanto preventivo como de control directo.

Graña puso especial énfasis en la importancia de circular con la documentación obligatoria y en el cumplimiento de las normas de seguridad, como el uso del casco en motocicletas y el cinturón en vehículos. Según el director, el objetivo principal de estas acciones no es la sanción en sí, sino reducir los índices de siniestralidad y generar conciencia sobre la responsabilidad al volante. Además, destacó la coordinación con otras fuerzas de seguridad para garantizar una presencia efectiva en los accesos y zonas de mayor circulación durante los fines de semana.

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