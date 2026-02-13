Un estudio nacional revela que la inseguridad y los bajos ingresos encabezan las preocupaciones y crece el pesimismo económico.

Un nuevo estudio nacional de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, revela que la inseguridad y la situación económica personal encabezan las principales preocupaciones sociales, en un contexto donde predominan el estancamiento y la incertidumbre sobre el futuro.

El relevamiento —realizado sobre 1.464 casos en todo el país, con un margen de error de 2,56% y un nivel de confianza del 95%— muestra que la inseguridad y el delito (46,5%) se posicionan como el problema más urgente para los consultados, seguida por los bajos ingresos personales o familiares (43,9%) y la inflación (34,8%).

También aparecen entre las preocupaciones centrales la corrupción política (28,4%), el funcionamiento de la Justicia (26,6%), la calidad de la educación y el temor a perder el empleo.

Economía familiar: más retroceso que mejora

El estudio indica que el 70,7% de los encuestados afirma que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses, mientras que apenas el 29,3% considera que mejoró o se mantuvo en una posición favorable.

Cuando se proyecta hacia adelante, el escenario no resulta más alentador: el 59,7% cree que su situación económica estará peor dentro de seis meses, frente a un 40,3% que espera estabilidad o mejora.

En términos técnicos, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) elaborado por la consultora se ubica en 2,19 puntos, dentro de la zona de estancamiento y más cerca del pesimismo que del optimismo.

Endeudamiento y tensión cotidiana

Otro dato relevante es que solo el 16,1% afirma no haber necesitado pedir dinero prestado durante el último mes. El resto recurrió a familiares, bancos, entidades financieras o tarjetas de crédito para cubrir gastos corrientes, lo que refleja un escenario de tensión económica extendida.

Una mirada marcada por la incertidumbre

El estudio de Proyección Consultores muestra un cuadro social donde la preocupación económica convive con una sensación de inseguridad persistente. La combinación de ingresos insuficientes, inflación y temor al delito configura un clima de incertidumbre que impacta en la percepción del presente y condiciona las expectativas hacia el futuro.

El relevamiento fue realizado mediante encuesta online (CAWI), con muestra ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto 2025, según detalla la ficha técnica del informe.

