Salud cardiovascular | El colesterol y la importancia del control preventivo

El doctor Hernán Martin (Mat. 96571) explicó en su columna de Radio Noticias que el colesterol es básicamente «grasa en sangre» y que su exceso, conocido como dislipidemia, es una condición metabólica silenciosa que no presenta síntomas directos como mareos o dolores de cabeza, sino que se manifiesta a través de sus consecuencias a largo plazo.

Para prevenir niveles superiores al valor normal de 200 mg/dl, el médico subrayó la importancia de combatir el sedentarismo con ejercicio real —más allá del movimiento cotidiano en el trabajo— y mantener una alimentación equilibrada, evitando grasas saturadas y ultraprocesados.

Además, destacó que factores genéticos influyen en estos niveles, por lo que recomendó realizar chequeos de rutina y estar atentos a señales físicas como los xantelasmas (pequeñas placas amarillentas en los párpados), instando a la comunidad a retomar sus controles médicos tras el ajetreo de la temporada estival.

Los detalles:

