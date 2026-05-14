Nueva Atlantis se prepara para su gran fiesta

En una visita especial a los estudios de Radio Noticias, Laura y Alicia, integrantes de la comisión organizadora, compartieron los avances y preparativos para la próxima edición de la Fiesta de Nueva Atlantis. Con el entusiasmo que caracteriza a esta celebración costera, las organizadoras destacaron el esfuerzo colectivo de los vecinos para mantener viva una festividad que ya es un sello de identidad para la localidad.

Durante la charla, detallaron que la fiesta contará con una variada cartelera de artistas locales y regionales, ferias gastronómicas y de artesanos, y los tradicionales desfiles que convocan a toda la familia. Resaltaron que, a pesar de los desafíos económicos, el apoyo de los comercios y el trabajo incansable de la comisión permiten que este evento siga siendo gratuito y accesible para todos, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la zona sur del distrito.

Los detalles:

Compartir