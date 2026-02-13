13 de febrero de 2026

El Circo Palace de Mónaco con funciones durante febrero en Mar de Ajó

2 horas atrás 0

Marcelo, integrante del Circo Palace de Mónaco, confirmó en Radio Noticias que el espectáculo continúa presentándose diariamente en Mar de Ajó con funciones a las 20:00 y 22:00 horas, sumando una función extra a las 17:30 los días de lluvia.

La propuesta combina el circo tradicional de trapecistas, contorsionistas y malabaristas con atractivos modernos para los más chicos, como sketches de los Minions y la aparición de robots gigantes de Transformers de más de dos metros de altura.

A pesar de ser un año económicamente desafiante, Marcelo destacó la buena recepción del público y el éxito de las promociones vigentes, anunciando además que la carpa permanecerá en la localidad unos días más allá del inicio de clases para que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de la experiencia.

Los detalles:

