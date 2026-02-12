12 de febrero de 2026

Corsos 2026 | La Comparsa «Tuyú Tuyú» se prepara para los carnavales en San Clemente

21 segundos atrás 0

El director de la comparsa Tuyú Tuyú, Martín Aloe, anunció en Radio Noticias que los carnavales 2026 en San Clemente se trasladarán a una nueva ubicación: la Plaza Gauchos del Sur (conocida como Plaza de los Bomberos), en Calle 8 y Avenida San Martín.

Las celebraciones se llevarán a cabo durante las noches del 14, 15 y 16 de febrero, contando con la participación de comparsas invitadas de Dolores, Pavón y General Lavalle entre otros distritos además de artistas regionales en el escenario.

Aloe destacó el «trabajo de hormiga» realizado durante todo el año por las familias y los integrantes de la batucada en la confección artesanal de los trajes, e invitó a turistas y residentes a disfrutar también del paseo gastronómico, la feria de artesanos y la tradicional parrilla de la institución.

Dale play:

