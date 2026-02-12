Corsos 2026 | La Comparsa «Tuyú Tuyú» se prepara para los carnavales en San Clemente
El director de la comparsa Tuyú Tuyú, Martín Aloe, anunció en Radio Noticias que los carnavales 2026 en San Clemente se trasladarán a una nueva ubicación: la Plaza Gauchos del Sur (conocida como Plaza de los Bomberos), en Calle 8 y Avenida San Martín.
Las celebraciones se llevarán a cabo durante las noches del 14, 15 y 16 de febrero, contando con la participación de comparsas invitadas de Dolores, Pavón y General Lavalle entre otros distritos además de artistas regionales en el escenario.
Aloe destacó el «trabajo de hormiga» realizado durante todo el año por las familias y los integrantes de la batucada en la confección artesanal de los trajes, e invitó a turistas y residentes a disfrutar también del paseo gastronómico, la feria de artesanos y la tradicional parrilla de la institución.