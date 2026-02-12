12 de febrero de 2026

Última cena ahumada del Verano en Mar de Ajó | Los detalles de la iniciativa

Mónica, integrante de la organización, brindó detalles en Radio Noticias sobre la «Última cena ahumada del Verano, edición Carnaval», una experiencia gastronómica que abre las puertas de su propio garage en Mar de Ajó para compartir el arte del ahumado en un ambiente íntimo y distendido.

La propuesta, que forma parte de la red de Mercados Bonaerenses, invita a los comensales a degustar tablas con pastas de legumbres, empanadas de morcilla y carnes ahumadas que salen directamente del ahumador a la mesa, mientras los anfitriones revelan los secretos de esta técnica culinaria sin reservas para fomentar un intercambio cultural genuino.

Esta edición especial de cierre de temporada contará con música en vivo y una ambientación festiva con luces y banderines, consolidando un espacio de encuentro donde grupos de hasta 15 personas pueden charlar, compartir anécdotas y disfrutar de sabores artesanales únicos antes de finalizar el verano.

Los detalles:

