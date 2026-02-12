El aumento de la temperatura del mar genera más medusas y picaduras en la Costa Atlántica. Qué recomiendan las autoridades.

La presencia masiva de medusas en distintos puntos de la Costa Atlántica encendió la alerta entre turistas y autoridades sanitarias. Según especialistas, el fenómeno está directamente vinculado con el aumento de la temperatura del mar, que favorece la proliferación de estas especies y eleva el número de picaduras.

En los últimos días, balnearios de Mar del Plata y otras localidades registraron un incremento significativo de consultas por contacto con medusas, especialmente durante jornadas de calor intenso y mar calmo.

¿Por qué hay más medusas?

Especialistas explican que el calentamiento del agua modifica el ecosistema marino y crea condiciones propicias para la reproducción y permanencia de medusas en la zona costera. A mayor temperatura, mayor presencia en superficie.

Además, factores como corrientes marinas y cambios ambientales contribuyen a que estos organismos se acerquen a la orilla.

El fenómeno no es nuevo, pero este verano se observa una mayor frecuencia y concentración, lo que genera preocupación en sectores turísticos.

Qué hacer ante una picadura

Ante el contacto con una medusa, se recomienda:

No frotar la zona afectada.

Enjuagar con agua de mar (no dulce).

Retirar posibles restos con cuidado.

Aplicar frío local.

Consultar al puesto sanitario si el dolor persiste o hay reacción alérgica.

Las autoridades de salud recuerdan que la mayoría de las picaduras no reviste gravedad, aunque pueden provocar dolor intenso y ardor.

Impacto en el turismo

La presencia de medusas en plena temporada genera inquietud entre visitantes y operadores turísticos. Sin embargo, desde los municipios remarcan que la situación es monitoreada y que las playas continúan habilitadas, con recomendaciones preventivas.

El aumento de la temperatura del mar en el Atlántico Sur se inscribe dentro de un escenario más amplio de cambios climáticos que afectan la biodiversidad marina y modifican dinámicas tradicionales del verano en la costa bonaerense.

