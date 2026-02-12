Intendentes de La Costa, Dolores, Castelli, Guido y Tordillo coordinaron acciones con la Justicia para reforzar la seguridad.

En un contexto donde la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ocupa un lugar central en la agenda pública, intendentes de la región mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar medidas conjuntas y fortalecer la prevención del delito en sus distritos.

El encuentro reunió a Juan Pablo García, intendente de Dolores; Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli; Juan de Jesús, intendente del Partido de La Costa; Carlos Rocha, de General Guido; y Héctor Olivera, de Tordillo.

La reunión se realizó junto al fiscal general del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para cuidar a los vecinos y fortalecer la seguridad en sus comunidades.

Trabajo conjunto y coordinación regional

Durante el encuentro se abordaron mecanismos de articulación entre los municipios y el Ministerio Público Fiscal, especialmente en relación a delitos que afectan a la región y requieren respuestas coordinadas.

Los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener un esquema de trabajo permanente que permita compartir información, optimizar recursos y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones delictivas.

En distritos como el Partido de La Costa, donde la dinámica poblacional varía de acuerdo a la temporada y el flujo turístico, la coordinación con municipios vecinos y con la Justicia resulta clave para reforzar la prevención.

Seguridad como prioridad en la agenda local

La reunión marca un paso más en la búsqueda de estrategias regionales frente a la problemática de la inseguridad, una de las principales preocupaciones vecinales en los distintos distritos bonaerenses.

El trabajo articulado entre intendentes y el Departamento Judicial Dolores apunta a consolidar una agenda común que permita mejorar la respuesta institucional ante el delito y reforzar la presencia del Estado en el territorio.

