Este viernes se realizará la última función de «Los Ilusionistas» en el EMAI Mar de Ajó

El director Alejandro Barratelli anunció en Radio Noticias que la obra «Los Ilusionistas» tendrá su última presentación de la temporada de verano este viernes 13 de febrero. El espectáculo se define como un «varieté» que pone el foco en la potencia y la maquinaria emocional de los actores, buscando generar un vínculo de profunda empatía con el público. Barratelli destacó que la propuesta invita a los asistentes a desconectarse de los celulares y de las preocupaciones cotidianas para centrarse en el momento presente, celebrando la belleza del teatro y la capacidad del actor para construir una ilusión de un mundo mejor.

La función se llevará a cabo en el Espacio Multicultural de Artistas Independientes (EMAI), ubicado en la calle Lebensohn 50, en Mar de Ajó. Las puertas abrirán a las 23:00, ofreciendo un ambiente relajado con música y bebidas antes del inicio de la obra, programado para las 23:30. El director subrayó la importancia de estos espacios autogestionados para acercar la cultura a los residentes, mencionando que la producción está a cargo de la cooperativa Armando Producciones La Costa, a través de la cual se pueden realizar reservas por Instagram para asegurar un lugar en esta despedida de temporada.

