Valor profesional | «Cobrar lo que corresponde es respetar tu tiempo y tu formación»

En una enriquecedora charla con Radio Noticias, la instructora Marcela Navarro abordó uno de los desafíos más comunes en el crecimiento profesional: la fijación de precios por los servicios prestados. Navarro planteó que saber cobrar no es solo una cuestión económica, sino una parte fundamental del desarrollo y la madurez de cualquier emprendedor o profesional.

El eje de su planteamiento reside en diferenciar el costo de los materiales del valor del conocimiento. Según la profesional, el cliente no paga solo por el tiempo de ejecución de una tarea, sino por los años de capacitación, la experiencia acumulada y la capacidad de resolución de problemas que el profesional pone a su disposición. Navarro enfatizó que «regalar el trabajo» por miedo a perder un cliente termina desvalorizando todo el sector y agotando al prestador, quien debe entender que su conocimiento es un activo que tiene un precio justo en el mercado.

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