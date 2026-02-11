Festejos de Carnaval en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar
Stella Maris Laurenzano, presidenta del Centro de Jubilados de La Lucila del Mar, anunció en Radio Noticias que la institución celebrará el carnaval este domingo 15 de febrero a las 21:00 horas en su sede ubicada en Corrientes y Mitre.
El evento está abierto a toda la comunidad sin límite de edad, invitando a los asistentes a concurrir con disfraz o antifaz para participar de premios y sorteos, aunque el centro también proveerá accesorios a quienes no tengan uno. La jornada contará con un buffet con empanadas, pizzas y bebidas, y requiere un bono contribución de $4.000; los interesados pueden reservar su lugar comunicándose al 2257-532819 o al 2257-610809.