Marco Massino presentó su show «La novia ausente» | Los detalles

El artista Marco Massino compartió en Radio Noticias los detalles de su espectáculo «La novia ausente», donde durante la función, Massino evoca clásicos como «Los locos bajitos» de Joan Manuel Serrat, destacando cómo la llegada de sus descendientes le otorgó un nuevo propósito y sentido a su existencia.

El intérprete describió la propuesta como una narrativa tejida con una «caprichosa ortografía» artística, diseñada para conectar con los espectadores desde una perspectiva honesta y humana.

Massino resaltó el ambiente de comunión logrado durante la presentación, calificando como «maravilloso» el intercambio emocional y los aplausos recibidos, lo cual consideró fundamental para que el hecho artístico se completara con éxito.

Los detalles:

