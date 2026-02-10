Controles en edificios y obras abandonadas en La Costa

El Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Medioambiente de La Costa, Walter Natalizia, brindó detalles en Radio Noticias sobre el relevamiento que realiza el municipio para prevenir riesgos por caída de mampostería en edificios, tanto habitados como abandonados.

El funcionario recordó que existe una ordenanza que exige a los consorcios presentar cada cuatro años un informe técnico de conservación firmado por un profesional, una medida de seguridad vital tras incidentes previos en localidades como San Bernardo. La mayor dificultad actual radica en las obras paralizadas desde los años 80, donde la municipalidad enfrenta trabas administrativas para localizar a los dueños reales debido a juicios, remates o cambios de dominio no registrados, lo que retrasa las intimaciones para que pongan los edificios en condiciones de seguridad.

Natalizia identificó a San Bernardo como la localidad con los puntos más críticos, mencionando específicamente las estructuras ubicadas en las esquinas de Chiozza y Hernández y Chiozza y Esquiu.

Mientras que en algunos casos se ha logrado que los propietarios instalen redes de protección y apuntalamientos, en otros el estado es tan precario que podrían terminar en demolición, como ocurrió con el edificio de la calle 38 y Costanera.

El funcionario enfatizó que el objetivo del municipio no es demoler ni destinar presupuestos millonarios a obras privadas, sino lograr que los responsables asuman su compromiso para proteger tanto a los residentes como a los transeúntes, evitando que el deterioro de las estructuras se convierta en un peligro público.

