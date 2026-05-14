General Lavalle confirmó a Los Palmeras para la Fiesta de la Torta Negra, que se realizará el 6 y 7 de junio.

La Municipalidad de General Lavalle confirmó la participación de Los Palmeras como show principal de la próxima edición de la Fiesta de la Torta Negra, uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la región.

La celebración se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 6 y domingo 7 de junio, con una programación que incluirá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades culturales y paseos para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Según informaron desde el municipio a través de sus redes sociales, la histórica banda santafesina será la encargada del cierre musical del domingo, en una edición que buscará volver a convocar a vecinos y turistas de distintos puntos de la provincia.

Además de los shows en vivo, habrá paseo de artesanos, visitas guiadas, puestos gastronómicos y diferentes actividades recreativas a lo largo del fin de semana.

La Fiesta de la Torta Negra se consolidó como uno de los eventos más representativos de General Lavalle, homenajeando a uno de los productos gastronómicos más tradicionales de la localidad y fortaleciendo el movimiento turístico de la región.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a combinar cultura, gastronomía y entretenimiento, en una celebración que año tras año suma visitantes.

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