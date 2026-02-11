11 de febrero de 2026

Carnaval del Sol 2026 en Dolores | Una fiesta de color y tradición

5 minutos atrás 0

Coni Von Wernich, la actual soberana del carnaval, destacó en Radio Noticias el crecimiento y potencial de esta séptima edición del Carnaval del Sol en Dolores.

Durante la entrevista, resaltó que cada una de las comparsas —respaldadas por clubes locales como Sarmiento, Independiente y Ferro— trabaja durante todo el año en la confección de trajes increíbles que cuentan historias específicas, buscando perfeccionar materiales y coreografías en cada presentación. La función de la reina ha evolucionado no solo hacia la representación en viajes, sino también hacia una fuerte difusión a través de redes sociales para posicionar este evento.

El cronograma de festejos es intenso y variado, combinando el Carnaval Tradicional con el Carnaval del Sol. El jueves 12 y el domingo 15 se llevará a cabo el carnaval tradicional con entrada gratuita y el clásico juego con nieve, mientras que el viernes 13, sábado 14 y lunes 16 se desarrollarán las noches de competencia del Carnaval del Sol.

Uno de los momentos más esperados será el sábado 14, cuando se elija a la nueva soberana que sucederá a Von Wernich, culminando la celebración el lunes 16 con un espectacular cierre musical a cargo de la banda Los Totora.

Los detalles:

Compartir

Más historias

massino

Marco Massino presentó su show «La novia ausente» | Los detalles

9 horas atrás 0
natalizia

Controles en edificios y obras abandonadas en La Costa

20 horas atrás 0
guardavidas antochada na 2026

Antorchada de guardavidas en Nueva Atlantis

22 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

carnaval del sol

Carnaval del Sol 2026 en Dolores | Una fiesta de color y tradición

5 minutos atrás 0
massino

Marco Massino presentó su show «La novia ausente» | Los detalles

9 horas atrás 0
natalizia

Controles en edificios y obras abandonadas en La Costa

20 horas atrás 0
guardavidas antochada na 2026

Antorchada de guardavidas en Nueva Atlantis

22 horas atrás 0
teatro

Laboratorio Teatral | Un espacio de experimentación en Mar de Ajó

1 día atrás 0