10 de febrero de 2026

Las Toninas | Se viene el 66° aniversario de la localidad

8 horas atrás 0

Las Toninas se prepara para celebrar su 66° aniversario con una nueva edición de su fiesta aniversario, que se desarrollará desde el jueves 19 al domingo 22 de febrero en la Plaza Malvinas Argentinas, ubicada en Av. 7 entre 36 y 38.

La programación de espectáculos para la fiesta aniversario de Las Toninas, que fue fundada el 20 de febrero de 1960, incluirá propuestas musicales y artísticas para todos los gustos: el jueves 19 se presentarán Los Chufi y Melocotones Retro; el viernes 20 será el turno de Tenores Il Vento; el sábado 21 subirán al escenario Bachata Way, Los del Fuego y el Ballet Municipal de la Costa. En tanto, en el cierre del domingo 22 se presentarán El Lauta y La Bonita, para culminar los cuatro días de festejos.

Además, la jornada contará con el tradicional desfile institucional, actividades culturales para los más pequeños y espacios pensados para el disfrute de toda la familia como las ferias de productores, artesanos y food truck.

