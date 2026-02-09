10 de febrero de 2026

Prefectura General Lavalle informó los canales de comunicación para emergencias náuticas

13 horas atrás 0

La Prefectura General Lavalle difundió a la comunidad las vías de comunicación disponibles para la atención de emergencias náuticas dentro de su jurisdicción, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad en el agua.

En este sentido, la Autoridad Marítima continúa trabajando con todos sus medios operativos y sistemas de comunicación para asegurar la salvaguarda de la vida humana en las aguas, e insta a los navegantes a extremar las medidas de seguridad y utilizar las siguientes vías de contacto ante situaciones de emergencia:

  • -Radiocomunicación VHF – Canal 16
  • -Prefectura General Lavalle: 02246-491063
  • -Móvil Jefe de Servicio GLAV: 2252-485441
  • -Prefectura Nivel V Las Toninas: 2246-510424
  • -Prefectura Nivel V Santa Teresita: 2246-510743
  • -Prefectura Nivel V Mar del Tuyú: 2246-510728
  • -Prefectura Nivel V Mar de Ajó: 2257-552301

Cabe mencionar que, de manera temporal, se han registrado inconvenientes en el funcionamiento de la Línea de Emergencias Náuticas 106 debido a interrupciones en el servicio de telefonía brindado por la empresa prestadora, situación vinculada a un proceso de modernización tecnológica.

Compartir

Más historias

las toninas

Las Toninas | Se viene el 66° aniversario de la localidad

2 horas atrás 0
adaptado

La Costa | Se impulsa un nuevo programa de Encuentros Deportivos Adaptados en Playa

15 horas atrás 0
seguridad vial la costa

Seguridad Vial | Continúa el trabajo de prevención y las actividades de concientización en el distrito

18 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

las toninas

Las Toninas | Se viene el 66° aniversario de la localidad

2 horas atrás 0
prefectura

Prefectura General Lavalle informó los canales de comunicación para emergencias náuticas

13 horas atrás 0
adaptado

La Costa | Se impulsa un nuevo programa de Encuentros Deportivos Adaptados en Playa

15 horas atrás 0
seguridad vial la costa

Seguridad Vial | Continúa el trabajo de prevención y las actividades de concientización en el distrito

18 horas atrás 0
Grave imprudencia en Ruta 56 conducía con un menor en brazos y agredió a agentes de Seguridad Vial1

Madariaga | Conducía con un menor en brazos y agredió a agentes de Seguridad Vial

1 día atrás 0